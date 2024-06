Montant record pour la campagne Différent comme toi

La plus récente campagne Différent comme toi a amassé un montant record de 670 400$, ce qui aidera La Fondation Véro & Louis à continuer de créer des milieux de vie qui répondent aux besoins des adultes vivant avec l’autisme au Québec.



« Ce montant record nous donne un grand élan pour continuer de déployer nos projets de Maison Véro & Louis à travers le Québec, ont déclaré conjointement Véronique Cloutier et Louis Morisset sur la page Instagram de la Fondation. C’est grâce à vous tous et toutes qui avez embarqué dans la vague pour devenir ambassadeur et ambassadrices de la différence en arborant la collection que nous pouvons faire une réelle différence! »



Rappelons à ce sujet qu’après des années de sollicitation et de travail, la première Maison Véro & Louis a été inaugurée à Varennes en juin 2021, en bordure du parc Saint-Charles. Ce milieu de vie adapté accueille 16 résidents dans un cadre sécuritaire et stimulant. Les grands espaces communs divisés en zones leur permettent de choisir leur niveau d’interactions sociales. Les résidents profitent aussi d’une vaste cour avec des espaces dédiés à l’activité physique et à la détente, soit un terrain de jeu, des balançoires, un potager, une piscine et même un spa.



La Fondation a présentement deux projets de nouvelles Maisons Véro & Louis en développement, soit l’un à Victoriaville en Mauricie-Centre-du-Québec et l’autre dans les Laurentides.