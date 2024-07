Une salle comble pour l’hommage à Supertramp

Malgré les averses et le déplacement de l’événement à l’intérieur du centre multifonctionnel Francine-Gadbois, hier soir à Boucherville, le spectacle du groupe Tramp of the Century en hommage à Supertramp a été une réussite. Il a attiré quelque 800 spectateurs.

La salle était littéralement bondée de fans de la musique rock de Supertramp des années 1970 magnifiquement bien interprétée par Tramp of the Century.

Tous les grands succès ont été joués de Dreamer, The logical Song, Give a little bit, et bien d’autres.

Les boomers étaient présents en grand nombre. Ils ont revécu leur adolescence, mais il y avait aussi des plus jeunes qui redécouvrent ce groupe rock mythique toujours actuel.

«Ce n’est pas évident de décider si l’on déplace ou pas le spectacle à l’intérieur. Il devait être présenté en plein air à la Place de l’église, dans le Vieux-Boucherville. On a un délai à respecter pour organiser le tout», a signalé à La Relève le maire Jean Martel, visiblement étonné de l’engouement pour ce show qui s’inscrit dans le cadre des Airs d’été Desjardins.