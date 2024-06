Agrandissement de la première Maison Véro & Louis à Varennes

On parle beaucoup de la crise du logement qui sévit actuellement au Québec et cette situation difficile touche aussi les adultes autistes de 21 ans et plus ainsi que leurs proches, car les besoins pour de l’hébergement adapté de longue durée sont toujours croissants. C’est pour cette raison que la Fondation Véro & Louis a annoncé récemment avec fierté l’agrandissement de leur première Maison au Québec, à Varennes, et de la venue d’une deuxième Maison qui prendra racine à Victoriaville.



La Maison située près du parc Saint-Charles à Varennes accueillera dès cet automne de nouveau résidents. Ce milieu de vie adapté héberge présentement 16 résidents dans un cadre sécuritaire et stimulant. Les grands espaces communs divisés en zones leur permettent de choisir leur niveau d’interactions sociales. Les résidents profitent aussi d’une vaste cour avec des espaces dédiés à l’activité physique et à la détente, soit un terrain de jeu, des balançoires, un potager, une piscine et même un spa.



Les travaux d’agrandissement qui débuteront cet été offriront aussi de nouveaux espaces de vie permettant notamment d’accueillir leurs familles, de développer leurs habiletés culinaires dans une cuisine éducative, et de participer à des activités stimulantes dans une nouvelle salle conçue à cet effet. De nouveaux espaces sont aussi prévus pour l’équipe de professionnels qui accompagnent en continu ses résidents, favorisant ainsi leur autonomie, leur intégration sociale et leur développement.



Soulignons à ce sujet que, depuis deux ans, les résidents de la Maison Véro & Louis ainsi que certaines intervenantes participent à la vente de garage de la Ville de Varennes. Cette activité favorise l’inclusion sociale des résidents dans leur communauté et leur permet d’entrer en contact avec leur voisinage.



La Fondation a rappelé que ces deux annonces ont été rendues possible grâce entre autres au support des gens lors de la plus récente campagne Différent comme toi qui a amassé un montant record de 670 400$.