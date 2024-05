Excédent de près de 6 M$ à Sainte-Julie

Lors de l’assemblée publique du 14 mai, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a présenté le rapport financier 2023 de la Ville qui fait état d’un excédent de revenus de fonctionnement de 5 996 269 $.



Il a expliqué que cet excédent est dû principalement à un report des travaux de nettoyage des étangs aérés et de l’usine d’épuration des eaux usées (1,4 M$) et de revenus d’intérêts non anticipés de 1 091 000$. La Ville a aussi réalisé des économies à l’intérieur de ses différents services de l’ordre de 870 000$, tout en ne remplaçant pas de postes vacants, ce qui a permis des économies de 275 000$.



Un montant de 5 250 000$ de l’excédent de revenus de fonctionnement de près de 6 M$ sera affecté à différents postes, dont au pavage (2 M$); au rachat de la dette (500 000 $); aux immobilisations (750 000$) ainsi qu’à l’environnement et l’assainissement (1 886 869$).



La dette de la Ville en 2023 s’élève à un peu plus de 52,5 M$, en hausse de près de 3,5 M$ par rapport à 2022 en raison principalement de la hausse des taux d’intérêts. Quant à la richesse foncière, elle a fait un bond en un an, passant de 4,86 G$ en 2022 à 6,04 G$, en grande partie à cause de l’augmentation de la valeur des maisons sur le marché immobilier.