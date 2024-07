Les deux CHSLD Argyle de l’agglomération sous administration provisoire

Les trois installations du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Argyle, incluant celles de Longueuil et de Saint-Lambert, sont sous administration provisoire depuis le 23 juillet, informe le cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger.

Par voie de communiqué, le cabinet indique que le CHSLD Argyle «fait l’objet de démarches de soutien menées par le ministère […] depuis plusieurs mois» et que l’administration en place «n’a pas été en mesure d’atteindre et de maintenir différents standards attendus».

On parle notamment de problèmes sur le plan de l’hygiène, de la salubrité et des activités repas, explique Léa Fortin, attachée de presse de la ministre.

Elle cite en exemple un manque d’assistance à l’alimentation, un manque de courtoisie, de l’équipement déficient pour offrir des soins d’hygiène comme le bain, une communication déficiente entre le personnel et les résidents, dans la gestion de risque et dans la documentation.

«La situation dans le CHSLD Argyle nous préoccupe. L’administration provisoire est une mesure qui a fait ses preuves et qui nous permet de redresser des situations problématiques. Nous suivrons de près les efforts déployés au cours des prochains mois», a déclaré Mme Bélanger.

Administration provisoire

Ainsi, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est assumera l’administration de l’installation de Longueuil, tandis que le CISSS de la Montérégie-Centre assumera celle de l’installation de Saint-Lambert.

De plus, le volet ressource intermédiaire (RI) de l’installation de Saint-Lambert, aussi connu sous le nom Résidence Les Écluses Saint-Lambert, sera également sous l’administration du CISSS de la Montérégie-Centre.

Le cabinet explique que l’administration provisoire d’un CHSLD privé non conventionné est possible depuis le printemps 2022, à la suite de modifications effectuées à la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Cette administration provisoire est prévue pour une période de maximum 180 jours, mais elle peut être prolongée.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que des problèmes sont évoqués aux CHSLD Argyle. Entre autres, un enquêteur indépendant avait été mandaté par le CISSS de la Montérégie-Centre pour faire le portrait de la situation dans l’installation de Saint-Lambert à la suite d’allégation de négligence. Également, en pleine pandémie, les Forces armées s’étaient dit préoccupées par cette même résidence.