Québec refuse de financer la réfection de la piscine de Sainte-Julie

Le projet de réfection de la piscine intérieure de Sainte-Julie n’a pas été retenu par Québec pour être subventionné. La Ville de Sainte-Julie se dit déçue et indique qu’elle travaille présentement le dossier pour déterminer les stratégies à déployer afin de réaliser, malgré ce refus, les travaux évalués en 2023 à 28 M$.

La Ville de Sainte-Julie a publié un communiqué de presse hier pour informer les citoyens que la demande d’aide financière adressée l’an dernier dans le cadre Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air avait été rejetée par le gouvernement du Québec.

«La Ville de Sainte-Julie et le Centre de la culture et du sport de Sainte-Julie (CCSSJ) accueillent avec déception le rejet », lit-on, entre autres.

«Le projet déposé l’automne dernier répondait pourtant à un besoin criant en raison de la détérioration avancée de la piscine intérieure, mais aussi pour répondre au manque de plateaux sportifs dans la ville », mentionne également la Ville.

La Ville espérait un financement de l’ordre de 18,3 M$ lors du dépôt de la demande. La Ville et le CCSSJ auraient contribué à une hauteur de 9,5 M$.

Dans sa demande, la Ville indiquait que les installations aquatiques avaient été inaugurées en 1995 et qu’elles nécessitaient d’importants travaux pour garantir leur durabilité pour les trois prochaines décennies.

Sainte-Julie rapporte également qu’une étude de l’état de dégradation réalisée en 2020 a révélé que 98 % des interventions requises étaient considérées comme urgentes ou importantes.

«En ajoutant notamment un gymnase double au bâtiment actuel, la Ville et le CCSSJ souhaitaient également répondre aux besoins criants en matière de location de plateaux sportifs et récréatifs de la part des citoyens, des organismes et des écoles du territoire », conclut la Ville.