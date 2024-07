17,8 M$ de projets en 2025 à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie a procédé le 9 juillet à l’adoption du plan triennal des immobilisations (PTI) 2025-2026-2027, c’est-à-dire les travaux que la Municipalité entend réaliser au cours des trois prochaines années. Celui-ci se chiffre à 72 M$, dont 17,8 M$ de projets pour l’année prochaine.



Le maire, Mario Lemay, a précisé que le PTI « ne représente pas une garantie de réalisation puisque certains projets sont conditionnels à l’obtention d’approbations gouvernementales ou de subventions ». Il a ajouté que 20,5 % de ce montant prévu de 17,8 M$ en 2025 proviendra de subventions des différents paliers de gouvernement, ce qui veut dire que la Ville assumera 79,5 % de cette somme totale.



Les travaux en génie en 2025 se chiffreront à 5,6 M$ afin d’entreprendre la réfection du réseau routier, dont notamment le planage et le pavage préventif de la rue Principale, de l’Abbé-Théoret jusqu’au chemin du Fer-à-Cheval. « Cette somme comprend aussi l’aménagement d’intersection et des traverses surélevées au croisement de la rue du Moulin et de l’avenue de l’Abbé-Théoret, la réfection du réseau d’égout sanitaire, et la reconstruction de bordures et d’affaissements de chaussées », a-t-il souligné.



Un montant de 7,4 M$ est prévu pour les bâtiments l’an prochain, dont la reconstruction du chalet principal au parc Edmour-J.-Harvey; le réaménagement de la cour des ateliers municipaux; la mise aux normes des bâtiments de la Ville et l’électrification de la flotte de véhicules.



Plus de 2,2 M$ sont réservés pour les véhicules et équipements (véhicules spécialisés; ajout d’un panneau d’affichage; aménagements de sécurité routière; équipements informatique). Les parcs subiront une cure de jeunesse de l’ordre de 2,6 M$, soit pour le réaménagement du parc Arthur-Gauthier; la reconstruction de l’arrêt-balle et l’ajout de filet au terrain de baseball au parc Edmour-J.-Harvey; la mise en valeur de la forêt nourricière et du parc des Étangs Antoine-Charlebois; et finalement le reverdissement de l’ancien Skate park du parc Jules-Choquet.