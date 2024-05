Villes intelligentes : 3 projets techno à venir à Sainte-Julie, Varennes et Longueuil

Les villes de Longueuil, Varennes et Sainte-Julie ont chacune obtenu un financement pour implanter un projet pilote dans le cadre du volet «villes intelligentes et durables» des Défis innovations. Ce financement a été octroyé par l’organisme IVÉO, en partenariat avec le gouvernement provincial.



Portrait des inondations à Longueuil



Le projet à Longueuil vise à offrir un portrait à temps réel de la performance des infrastructures municipales face aux fortes pluies, qui ont causé plusieurs inondations sur le territoire dans les dernières années.



Réalisé en collaboration avec l’entreprise CANN Forecast, le projet combine une base de données géospatiales actualisée en temps réel avec plusieurs modules permettant de réagir en temps réel aux risques d’inondation, mais aussi de mieux se préparer aux futurs événements, par le biais, entre autres, d’une carte dynamique et d’un système d’alerte.



Le coût du projet est de 386 000$.



Plantation d’arbres intelligente à Varennes



De son côté, Varennes souhaite mettre en place un outil intelligent pour la plantation d’arbres.



Avec l’aide de l’entreprise Jakarto, un «jumeau numérique» de la ville sera créé, soit une réplique de la ville entièrement numérique. À partir de cette cartographie virtuelle, la Ville souhaite optimiser la gestion de ses arbres et des plantations à faire.



Le coût du projet est de 346 000$.



Arrêts d’autobus connectés à Sainte-Julie



Le projet à Sainte-Julie se fera en collaboration avec la Ville de Sainte-Thérèse et l’entreprise BusPas. Il s’agit d’implanter des équipements de transport collectif plus intelligents pour les usagers et les municipalités.



Concrètement, une technologie d’affichage intelligent sera déployée aux arrêts d’autobus. Celle-ci sera à la fois une Borne d’Information Voyageur (BIV) et un centre de données. Elle pourrait, par exemple, afficher l’heure des prochains passages en temps réel.



Le coût du projet est de 129 000$.