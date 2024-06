BIXI à Sainte-Julie

Lors du conseil jeunesse de 2018, Alycia Riendeau et Yixin Hu avaient émis le souhait que Sainte-Julie puisse offrir des stations de vélopartage à sa population, ce qui a été réitéré par les jeunes conseillères Marybelle Champagne et Annabelle Robineau cette année. Leur idée a fait du chemin puisque, le 13 juin au stationnement incitatif, la Ville a procédé à l’annonce de ce service qui comprendra cinq stations de vélo libre-service BIXI.



On a précisé à cette occasion que la flotte comptera 30 vélos à assistance électrique et 10 vélos réguliers, répartis entre cinq stations avec ancrages qui seront installées sur le territoire. Les stations sont situées au terminus exo; au centre communautaire situé au 550, boulevard Saint-Joseph; à l’intersection du boulevard des Hauts-Bois et du chemin du Fer-à-Cheval; à la jonction des boulevards Armand-Frappier et N.-P.-Lapierre (près du tunnel); et à l’intersection de la rue Principale et du boulevard N.-P.-Lapierre.



Les usagers pourront opter pour l’aller-simple (déverrouillage : 1,35$; BIXI régulier : 20₵/min; BIXI électrique : 35₵/min) ou l’abonnement mensuel (22$), alors que le réseau viendra se jumeler aux réseaux BIXI disponibles à Boucherville, Longueuil et Montréal. Les modalités d’utilisation sont disponibles via l’application mobile BIXI ainsi qu’au BIXI.com.



Ce projet a bénéficié d’une contribution financière du gouvernement du Canada et de la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert et d’une contribution financière de 160 000$ via le Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) du gouvernement du Québec. Pour sa part, la Ville de Sainte-Julie a investi près de 280 00$ pour offrir ce nouveau service.