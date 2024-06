Affrontement à l’école primaire à Sainte-Julie: des accusations pourraient être portées

À la suite de l’affrontement entre des élèves dans la cour de l’école Le Rucher à Sainte-Julie et des adolescents à proximité, un dossier sera soumis au procureur et des accusations pourraient être bientôt portées.



Des membres du personnel de l’établissement scolaire ont alerté les policiers après avoir été témoins d’une altercation entre les deux groupes de jeunes. Les présumés intimidateurs sont des adolescents qui se trouvaient dans une cour privée près de la cour de récréation de l’école primaire.



Ce sont ces membres du personnel qui auraient pu maîtriser l’altercation et mettre fin à l’affrontement, alors que les policiers sont intervenus à l’école primaire vers 14 h mercredi afin de rencontrer les témoins de l’événement. Des parents auraient indiqué à TVA Nouvelles qu’un des élèves était en possession d’un couteau. Trois adolescents auraient été ciblés à la suite de ces rencontres.



« Une fois l’enquête complétée, le dossier sera soumis à un procureur de la chambre de la jeunesse du district de Longueuil qui analysera le dossier afin de déterminer la nature exacte des accusations, s’il y a lieu », a indiqué au journal La Relève le sergent Jean-Luc Tremblay de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent.