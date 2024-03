Les Forces armées canadiennes survoleront Sainte-Julie

L’actualité internationale n’est pas rassurante depuis un bon bout de temps, mais si des avions à réaction se font plus nombreux dans le ciel de Sainte-Julie à la fin de mai, ça ne sera pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire…



Lors de l’assemblée publique du 12 mars, le conseil municipal a autorisé les réputés Snowbirds des Forces armées canadiennes ainsi que l’équipe de démonstration du F-18 et la troupe Time Flies Airshow à procéder à une démonstration et à des manœuvres d’acrobaties aériennes, du 31 mai au 2 juin, dans les environs de l’Aéroport métropolitain de Montréal à Longueuil.



Les élus ont autorisé le survol du territoire de la ville de Sainte-Julie à des altitudes entre 150 et 300 mètres ainsi que les vols d’entraînement qui auront lieu à cette occasion.



Cette autorisation a été donnée en vue de la tenue de l’Aérosalon 2024 présenté par l’École nationale d’aérotechnique du Cégep Édouard-Montpetit. Cet événement permettra entre autres de visiter la plus grande école d’aérotechnique au monde et ses 40 aéronefs, en plus de voir des démonstrations et des acrobaties aériennes de toutes sortes, les 1er et 2 juin.