Parc national du Mont-Saint-Bruno: travaux d’enlèvement de munitions

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a rappelé que des travaux d’enlèvement de munitions explosives non explosées (UXO) ont repris cette semaine sur le site de l’ancien champ de tir du ministère situé dans le parc national du Mont-Saint-Bruno, adjacent à une partie de Sainte-Julie.



Le ministère de la Défense nationale a effectué des travaux de relevé biologique et de levée des UXO dans la partie est du parc en juillet dernier et a procédé à l’enlèvement dans les zones ciblées à l’automne 2023. Les travaux d’enlèvement se poursuivront tout au long de l’année 2024.



Ces travaux seront effectués entre les arbres et des mesures de préservation de l’environnement seront mises en place. Des panneaux jaunes en forme de losange de mise en garde contre les dangers liés aux UXO seront installés dans le secteur, a indiqué le MDN sur son site Internet.



Rappelons à ce sujet que l’ancien en champ de tir de Saint-Bruno a été utilisé par les forces armées à des fins d’entraînement militaire de 1938 à 1947 et il a ensuite servi de champ de tir jusqu’à sa fermeture en 2017. En 2000, une partie de ce secteur a été transférée au gouvernement du Québec et fait maintenant partie du parc national du Mont-Saint-Bruno (partie verte sur la carte ci-jointe). Des UXO pourraient être encore présentes à l’ancien champ de tir de Saint-Bruno, et celles-ci peuvent représenter un danger si elles sont déplacées.



Il est à noter en terminant que la zone verte où il y a possibilité de trouver des UXO ne touche pas la zone urbaine de Sainte-Julie, mais cette partie à flanc de montagne est fréquentée par des gens qui traversent à leur risque les barrières du MDN.