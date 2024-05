Un concours pour encourager l’achat local à Varennes

La Ville de Varennes invite ses citoyens à participer au concours du Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville afin d’encourager l’achat local à Varennes, tout en courant la chance de gagner 1 000$ en cartes-cadeaux.



Jusqu’au 31 mai, les participants pourront remporter jusqu’à cinq cartes-cadeaux d’une valeur de 200$ chacune à dépenser chez les commerçants suivants : Animalerie Anima’tout, Boucherie Brunelle, Boulangerie Ma mie est chaude, L’étoile du match resto-sportif et Zone bières.



Pour y prendre part, il suffit de visiter les commerces participants et de remplir par la suite le formulaire du concours en ligne : subscribepage.io/soutenons-nos-commerces-locaux-Varennes. Le tirage aura lieu le 3 juin.

https://subscribepage.io/soutenons-nos-commerces-locaux-varennes



La Ville a rappelé qu’en adhérant à cette initiative, les citoyens contribuent non seulement à renforcer l’économie régionale, mais aussi à promouvoir un environnement plus propre et durable.