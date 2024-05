Création d’un jardin pour pollinisateurs à Varennes

La Ville de Varennes a indiqué récemment que des travaux auront lieu dans les prochaines semaines au parc du Vallon, près de la passerelle de la rue Dalpé, afin de créer un jardin pour pollinisateurs et que la plantation aura lieu au cours du mois de mai.



La Municipalité a invité ses citoyens à participer au mouvement Mai sans tondeuse et à laisser pousser leur pelouse afin de la laisser fleurir. Cette initiative internationale contribue à nourrir et à protéger les insectes pollinisateurs en plus d’encourager la biodiversité.



Pour sa part, la Ville a fait savoir que des espaces de vie pour la biodiversité seront aménagés à Varennes aux parcs des Scouts et du Souvenir, de même que dans certains secteurs des parcs de la Commune et Saint-Charles. L’aménagement de zones de biodiversité en cohabitation avec l’humain est une des solutions pour lutter contre le déclin des pollinisateurs et offrir une meilleure santé urbaine