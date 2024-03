Un projet d’avenir pour l’agriculture est conçu à Varennes

En raison de la pénurie de main-d’œuvre dans les champs et des difficultés à faire venir des travailleurs saisonniers au pays, l’avenir de l’agriculture passe peut-être par Varennes, alors que l’entreprise Lapalme Agtech a mis au point un robot cueilleur de brocolis qui pourrait s’adapter à d’autres types de récoltes.



À la suite d’un appel de projets lancé à l’automne 2022 pour encourager le développement de technologies agricoles novatrices, le gouvernement du Québec a octroyé récemment 2 M$ à l’entreprise située au 581A boul. Lionel-Boulet à Varennes afin d’appuyer la mise à l’échelle commerciale de son robot Sami.



Grâce à l’intelligence artificielle, à la robotique et à son système de vision avancé, le robot Sami localise et identifie les légumes prêts à être récoltés. Le président de l’entreprise, Éric Lapalme a expliqué que chaque robot installé le long d’un tracteur est en mesure de récolter deux rangs, soit exactement la production d’un employé.



Avançant à une vitesse de 0,3 kilomètre à l’heure, elle découpe au jet d’eau chaque légume qui passe sous la caméra, c’est donc dire qu’il n’y a pas de coupe mécanique. La machine en démonstration est munie de quatre robots, mais ce nombre peut passer jusqu’à 24 robots, soit 12 de chaque côté du tracteur, selon les besoins de l’agriculteur.



M. Lapalme a précisé que le robot ne se limitera pas à la récolte du brocoli et qu’il pourra être adapté afin de cueillir des choux, des laitues, des céleris, des asperges, etc. « Bref, tout ce qui peut se prendre facilement », a résumé le président de l’entreprise varennoise qui a déposé des brevets d’exploitation pour les marchés canadien, américain et européen.