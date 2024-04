Près de 250 personnes pour l’assemblée de création du Club de pickleball de Varennes

Le 24 avril, près de 250 personnes ont répondu à l’invitation du maire Martin Damphousse pour assister à la création de ce nouveau club sportif hier à l’Espace des Bâtisseurs. Un conseil d’administration a été désigné pour administrer le club. Il est composé de André Appleby, Renée-Louise Hamel, Manon Rioux, Alain Arel, Caroline Harpin, Nathalie Vigeant et Simon Roy.

Dans la semaine précédente, le maire avait lancé un appel afin de rassembler des adepte ou les curieux à venir assister à la réunion. «Au cours des prochains mois, nous élaborerons une stratégie afin d’accroître le nombre de surfaces dédiées à sa pratique sur nos plateaux d’activités. De plus, nous inaugurerons le tout premier Club de Pickleball officiel de notre histoire, un club qui sera administré par des citoyens engagés à encourager l’activité physique auprès de l’ensemble de la population, toutes générations confondues. Voilà des initiatives passionnantes que nous mettrons en œuvre pour développer ce sport dynamique, accessible et abordable pour la communauté», avait-il mentionné sur les réseaux sociaux.