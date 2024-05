Des stars mondiales dans un spectacle atypique à Boucherville

L’élite mondiale du patinage artistique débarquera à Boucherville le 18 mai pour présenter un spectacle atypique au profit de la Fondation Autiste & majeur. Par amitié, 25 stars de la danse sur glace ont accepté l’invitation de la célèbre patineuse bouchervilloise Marjorie Lajoie, dont le frère Charles-Étienne a un trouble du spectre de l’autisme, et dont elle s’inspire.

C’est la deuxième fois que Marjorie Lajoie organise un tel événement à Boucherville, la première remontant à 2019. Elle a nettement mis le paquet pour offrir un spectacle unique, de calibre international, rassemblant des athlètes du Canada et de partout dans le monde, notamment de l’Australie, de la Corée, des États-Unis et du Japon.



On verra danser au centre Gilles-Chabot nuls autres que les Américains Madison Chock et Evan Bates, médaillés d’or aux Jeux olympiques et deux fois champions du monde en 2023 et 2024; Madeline Schizas; olympienne et double championne canadienne 2022 et 2023; Marie-Jade Lauriault et Romain Le Gac; olympiens et vice-champions canadiens en 2024; Hannah Lim et Ye Quan; champions de la Corée du Sud en 2024 et vice-champions du monde junior 2023; Martina Ariano Kent et Charlie Laliberté-Laurent; médaillés internationaux, vice-champions juniors en 2024; Holly Harris et Jason Chan, compétiteurs internationaux, et champions d’Australie; Anthony Paradis, compétiteur international et médaillé de bronze chez les seniors en 2024; Sara Kishimoto et Atsuhiko Tamura, patineurs internationaux, champions juniors du Japon en 2024; Sandrine Gauthier et Quentin Thieren, compétiteurs internationaux ; Sara-Maude Dupuis, compétitrice internationale; Kelly Ann Laurin et Loucas Ethier; médaillés internationaux et 3es au championnat canadien en 2024.

Bien sûr, le couple vedette, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha, notamment champions du monde junior en 2019, 13es aux Jeux de Beijing en 2022, et 5esaux championnats du monde de Montréal en mars dernier, offriront aussi deux ou trois numéros.

Tous ces athlètes ont accepté l’invitation de Marjorie pour la supporter dans son désir d’aider et de faire connaître la cause de l’autisme chez les jeunes ayant atteint l’âge adulte, explique Marylise Viens, une amie de la famille de Marjorie.

«Avant et pendant l’événement, les spectateurs pourront acheter des billets pour le tirage d’œuvres d’art. Différents artistes ont généreusement offert des œuvres notamment, François Faucher, Chantal Touchette, Richard Arseno, Ellis, un jeune autiste d’Autiste & majeur et son père Jason Goldsmith fondateur de the Big Blue Hug. »

Les billets

Le 18 mai à 16h au Centre des Glaces Gilles-Chabot de Boucherville. Les billets sont en vente sur le site Autiste & majeur. Tous les profits seront remis à la Fondation Autiste & majeur.