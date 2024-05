Dans le cadre de la Journée nationale des patriotes, la Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska, section Verchères, invite la population à assister à la 21e cérémonie de levée du drapeau en l’honneur des patriotes qui aura lieu le lundi 20 mai prochain devant la mairie de Verchères.



La cérémonie débutera dès 9 h 30 par la levée du drapeau des patriotes, qui sera suivie du dépôt d’une couronne de fleurs près du buste de Bernard Landry, près des mats. Les gens seront ensuite dirigés vers le parc Jean-Marie-Moreau, devant le buste de Ludger-Duvernay, pour de dépôt d’une autre couronne de fleurs et l’observation d’une minute de silence.



Des discours patriotiques seront prononcés en l’église Saint-François-Xavier. Le conférencier invité sera Gilles Laporte, historien spécialiste du XIXe siècle, qui enseigne l’histoire du Québec au Cégep du Vieux-Montréal et à l’Université du Québec à Montréal. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages, dont Patriotes et loyaux et Fondements historiques du Québec. Le thème de sa conférence sera Le comté de Verchères à l’avant-garde du soulèvement patriote.