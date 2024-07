Boucherville : un nouveau parc est inauguré

Un nouveau parc a été inauguré le 27 juin à Boucherville. Il a été nommé en l’honneur d’Andrée Desmarteaux, fleuriste et fondatrice du Centre d’horticulture Régimbal, à Boucherville, et décédée en 2018.

Née à Boucherville en 1934, Mme Desmarteaux fut une véritable source d’inspiration au sein de la communauté, mentionne la Ville.

« Fleuriste et fondatrice, avec son époux, du Centre d’horticulture Régimbal en 1978, cette femme de cœur a, par ses précieux conseils, contribué à embellir la vie et les jardins de milliers de personnes. Le choix du nom pour ce parc où faune et flore se marient le long de la rivière aux Pins allait de soi : Mme Desmarteaux nourrissait une profonde affection pour la nature. »



Sentier multifonctionnel

D’une longueur d’environ 430 mètres, le sentier multifonctionnel qui traverse le parc mène à deux plateformes d’observation avec des bancs permettant d’apprécier la quiétude de l’endroit, tout en observant les nombreux oiseaux présents dans le secteur.



Un parc à valeur écologique

L’intérêt écologique du parc Andrée-Desmarteaux réside dans sa localisation en bordure de la branche 12 de la rivière aux Pins. Ce milieu héberge une faune aviaire, terrestre et aquatique diversifiée. Ce secteur est d’ailleurs reconnu comme une frayère, lieu de reproduction des poissons, et comme site d’intérêt faunique et habitat pour le rat musqué.



Plantation d’un arbre

À la mémoire de Mme Desmarteaux, les membres de sa famille ont planté un ginkgo biloba à l’entrée du parc qui donne sur la rue d’Argenson, à la hauteur du boulevard Du Fort-Saint-Louis. Cette espèce d’arbre rustique possède une valeur ornementale élevée et est reconnue pour sa longévité.

L’inauguration s’est tenue en présence du maire Jean Martel, de conseillers municipaux, de membres de la Commission de toponymie de Boucherville, de citoyens ainsi que de membres de la famille de madame Desmarteaux.