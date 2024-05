Subventions à Varennes pour l’achat d’arbres et arbustes

Le programme d’arbre de la Ville de Varennes a été repensé et les citoyens peuvent maintenant choisir un arbre, un arbuste ou une plante herbacée indigène de leur choix en pépinière et demander par la suite une subvention.



Les Varennois ont tout récemment accès à une aide financière pour l’achat d’un arbre et pour les coûts de la plantation de celui-ci, si les travaux sont réalisés par un professionnel, avec le dépôt de pièces justificatives. Un maximum de deux arbres et un minimum de deux arbustes ou plantes herbacées sont acceptés par demande, alors que deux demandes sont admissibles par année.



Les subventions disponibles sont de 120 $ pour l’achat d’un arbre; 75 $ pour l’aide à la plantation d’un arbre; 75 $ pour l’achat d’au moins deux arbustes et/ou herbacées. Il est à noter que les arbustes et plantes herbacées doivent être considérés comme étant indigènes pour être subventionnés. Selon ces critères, « une plante indigène est une espèce végétale originaire du territoire où elles sont présentes naturellement sans intervention humaine et elles sont adaptées à leur environnement. De plus, elles sont reconnues par les insectes pollinisateurs du même territoire », est-il indiqué sur le site Internet de la Ville.



Les citoyens qui ont des questions à ce sujet sont invités à téléphoner à la Division du développement durable au 450 652-9888, poste 1831.