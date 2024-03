Une initiative de l’UMQ: Varennes adhère au Parcours de décarbonation

Les villes doivent souvent donne l’exemple à leurs citoyens dans bien des cas et c’est dans cette optique que l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé officiellement son tout nouveau Parcours de décarbonation. Une dizaine de villes font partie de la première cohorte de ce Parcours, dont Varennes.



Ce nouveau service d’accompagnement lancé le 27 février a pour objectif de soutenir de façon concrète les municipalités dans la réduction efficiente de leur empreinte carbone de leurs parcs de bâtiments et de véhicules municipaux. Les villes pourront compter sur toute une équipe rassemblant des expertises qualifiées nécessaires à une démarche stratégique et intégrée, notamment une personne-ressource, des outils, des formations, des séances d’information, de l’accompagnement en matière de réglementation, des regroupements d’achats et à l’optimisation de subventions.



Du côté de Varennes, le chef de division du développement durable, Mathieu Vallée, a expliqué que plusieurs projets liés à la décarbonation sont en cours ou à l’étude à la Ville. Il a précisé que des travaux d’efficacité énergétique sont présentement effectués au Complexe aquatique. « Une analyse énergétique est en cours afin d’avoir un bilan et des pistes de solutions pour réduire la consommation de gaz naturel. »



« Nous regardons la possibilité de travaux sur l’enveloppe du bâtiment et nous étudions également la possibilité d’ajouter des serveurs informatiques dans le bâtiment afin que la chaleur de ces serveurs puisse préchauffer l’eau de la piscine. Ce dernier volet est à l’étude présentement avec la firme Splitom. »



La Ville poursuivra également le déploiement du réseau de bornes de recharge ainsi que l’électrification de la flotte, autant pour les véhicules légers que lourds et spécialisés. À ce sujet, la Ville s’apprête à faire l’acquisition d’un camion incendie de premier répondant 100 % électrique et elle sera la seule municipalité au pays, avec Toronto, à posséder ce type de véhicule.



Des revenus d’un système novateur?



À court terme, la Municipalité poursuivra la conversion de l’éclairage de rue aux DEL. Des travaux d’efficacité énergétique seront aussi entrepris à l’hôtel de ville, notamment pour vérifier l’étanchéité de l’enveloppe, avec de la domotique pour optimiser la consommation énergétique (chauffage et éclairage intelligents, entre autres). « La difficulté ici est que le bâtiment a presque 140 ans… », a fait remarquer M. Vallée.



À plus long terme, la Ville a un projet qui pourrait faire boule de neige et en retirer des revenus si elle parvient à s’assurer de la paternité d’un tel système novateur. « On veut implanter un réseau de valorisation thermique dans le parc industriel afin de récupérer la chaleur des usines. Nous avons reçu du financement du Programme de valorisation des rejets thermiques du MELCCFP pour réaliser une première étude de faisabilité dans le parc industriel nord, secteur Greenfield, Kronos, etc. Cette chaleur pourrait servir à chauffer des bâtiments dans ce secteur, des serres et autres. »



Soulignons en terminant qu’une dizaine d’autres villes souhaitent se joindre à la deuxième vague de décarbonation, prévue à la fin de l’été 2024, a indiqué l’UMQ.