Un incident provoque la fermeture de la 132 à Varennes

Un camion de transport de conteneurs a accroché des fils électriques près du 2931, route Marie-Victorin à Varennes vers 6 h 15 ce matin, ce qui a provoqué la fermeture d’une partie de la 132 dans les deux sens et a privé près de 1 000 foyers d’électricité.



« Au moins cinq poteaux sont tombés sur la 132 obligeant la fermeture de cette route entre Picardie et Baronnie, afin d’assurer la sécurité des usagers de la route et permettre aux divers services spécialisées, pompiers, Hydro, Bell, etc., d’intervenir », a informé le sergent Jean-Luc Tremblay de la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent au journal La Relève.



« Les déplacements locaux pour se rendre aux entreprises sont contrôlés et permis en autant qu’ils n’aient pas à se rendre au lieu de l’accident », a-t-il poursuivi en ajoutant que le moment de la réouverture de cette voie de circulation importante est encore inconnu. L’incident, survenu en face de l’entreprise Forage CBF et près de la station du CN à Varennes, n’aurait fait aucun blessé.



Le camion serait coincé sous les fils électriques et près de 1 000 foyers sont privés d’électricité, dans un quadrilatère formé des rues Langlois, Marie-Victorin et du Parcours. Le rétablissement est prévu aux alentours de 18 h ce soir, si tout se passe tel que prévu.