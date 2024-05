Exposition à Varennes sur des Sœurs qui n’avaient peur de rien

Née à Varennes en 1701, Marie-Marguerite d’Youville est la première Canadienne à être canonisée par l’Église catholique et elle est aussi la fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal, communément appelées Sœurs Grises, qui étaient les administratrices de l’Hôpital général de Montréal. Son parcours hors du commun a sûrement inspiré les quatre Sœurs Grises qui ont entrepris en 1844 une véritable odyssée dans l’ouest canadien afin d’y faire œuvre d’évangélisation.



Le Sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville de Varennes présentera dès le 9 juin prochain une exposition intitulée Les filles de Marguerite pionnières dans l’Ouest, qui relate le périple de quatre Sœurs Grises en route vers Rivière-Rouge à Winnipeg. Le tout sera accompagné d’illustrations d’époque racontant aussi les débuts difficiles des religieuses en ces terres souvent inhospitalières, comme l’a expliqué Louise Girard, coordonnatrice du sanctuaire.



« Cette année, nous célébrons le 180e anniversaire de ce périple très difficile en canot avec de nombreux portages. Les religieuses ont fait preuve de courage et de ténacité. La vie était difficile à cette époque : inondations, famine, mauvaise isolation des bâtiments, épidémies, rien ne leur a été épargné. »



« Nous avons nous-mêmes appris beaucoup de choses avec cette exposition qui dévoile des pans mal connus de cette histoire vécue par des missionnaires québécois fondateurs du Manitoba », a ajouté pour sa part l’abbé Mario Desrosiers, recteur de la basilique Sainte-Anne et du sanctuaire Sainte-Marguerite-d’Youville. Les Sœurs Grises étaient ravies d’aller évangéliser dans l’Ouest, terre explorée par La Vérendrye, oncle de Marguerite d’Youville. »



Rappelons à ce sujet que l’exposition permanente du Sanctuaire porte quant à elle sur l’œuvre et la spiritualité de sainte Marguerite d’Youville et on y retrouve entre autres une vidéo résumant sa vie. « Le tombeau de la sainte repose dans la basilique Sainte-Anne, située juste à côté, a précisé l’abbé Desrosiers. Construite en 1887, cette église recèle des trésors artistiques et patrimoniaux de grande qualité. Le patrimoine religieux de Varennes est complété par deux chapelles votives du XIXe siècle et d’un majestueux calvaire. »



Pour de plus amples informations à ce sujet, il est possible de communiquer avec Louise Girard au 450 652-6976 ou à lgirard@sanctuaireyouville.ca





***



Le sanctuaire est ouvert du mercredi au samedi de 13 h à 16 h 30. Le dimanche, il accueille les visiteurs de 11 h à 16 h 30, dès la fin de la messe dominicale. À partir du 26 juin, il sera aussi ouvert de 10 h à 12 h du mercredi au samedi. L’horaire du dimanche est inchangé.