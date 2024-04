Une exposition aux accents de Gustav Klimt à la bibliothèque de Varennes

L’artiste Susan St-Laurent présente à la bibliothèque de Varennes sa plus récente exposition solo La poétique de la matière, où elle se concentre dans la recherche de textures visuelles originales qui sont entre autres inspirées par les réalisations du peintre mosaïste autrichien de renom, Gustav Klimt.



Mme St-Laurent a reçu de nombreuses reconnaissances et prix au cours de sa carrière, dont la bourse Création attribuée par le Conseil des arts et des lettres du Québec en octobre 2021; le 1er prix catégorie Abstraction avec bourse du ministère de la Culture et des Communications du Québec en juin 2021; la Bourse de reconnaissance en culture attribuée par la Ville de Boucherville. Elle a aussi participé à plus d’une centaine d’expositions, en solo ou en groupe.



Cette exposition à Varennes réunit des estampes numériques imprimées sur divers supports, ainsi que les matières (tissus, papiers et matériaux divers) utilisés par l’artiste pour créer ses œuvres. Elle explore les synergies possibles entre les techniques traditionnelles du peintre et l’imagerie numérique, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs et la composition.



Les 25 œuvres réunies à la bibliothèque sont représentatives de quatre récentes séries, soit Échevelures, Art et lumière, Jardins anglais et Klimt. Le vernissage de l’exposition aura lieu le mercredi 1er mai à compter de 19 h.