Lancement de Mort suspecte à l’école le 21 avril à la bibliothèque de Varennes

Le dimanche 21 avril à la bibliothèque de Varennes aura lieu la sortie du deuxième roman policier de l’auteure varennoise Marie-Michelle Gagné.



De 13 h à 16 h, il sera alors possible d’échanger avec l’auteure, de découvrir les coulisses de son œuvre et de partager un moment dédié à la littérature et au talent local.



« Dans le roman Mort suspecte à l’école, le directeur adjoint d’une école primaire est retrouvé sans vie dans son bureau, explique Mme Gagné. Les circonstances de son décès sont suspectes. Les personnages d’Emmy Langlois, une journaliste curieuse, et de René Soucy, enquêteur à la SQ, se sont connus dans mon premier roman Chute fatale. Ils s’impliquent dans l’enquête et la magie opère toujours entre eux. »



« J’ai travaillé comme secrétaire d’école primaire pendant plusieurs années. J’ai trouvé que le cadre se prêtait bien pour aborder différents sujets : narcissisme, homophobie, racisme, sexisme, jalousie, vengeance, etc., dans le cadre d’une enquête policière. »