Lancement du plan d’action en immigration de la MRC

La MRC de Marguerite-D’Youville a procédé le 14 mai au lancement de son plan d’action 2024-2026 pour la valorisation de la diversité culturelle sur son territoire, qui comprend entre autres les villes de Sainte-Julie et Varennes.



Ce plan d’action triennal contribuera à favoriser l’attraction, l’intégration et l’établissement durable des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles, afin que celles-ci participent pleinement à la prospérité de la région.



Les actions, déterminées selon quatre axes principaux (attraction, intégration, établissement durable et concertation), seront réalisées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 en concertation avec plusieurs partenaires régionaux ainsi qu’en collaboration avec l’ensemble des organismes locaux et les citoyens désirant s’impliquer.



Ce projet a reçu un soutien financier de 250 000$ du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) dans le cadre de son Programme d’appui aux collectivités. La MRC investit pour sa part une somme de 250 000$ afin de compléter la totalité du projet estimé à 500 000$.



« Nous invitons toute la communauté de notre territoire à s’investir dans la réalisation de ce plan qui démontrera notre volonté de créer un environnement accueillant et diversifié où chacun se sent chez soi », a indiqué par voie de communiqué le préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et maire de Calixa-Lavallée, Daniel Plouffe.