Polydôme de Varennes: dernière journée d’activités hivernales le 1er avril

En raison de l’hiver exceptionnellement doux cette année, même le Polydôme doit cesser ses activités un peu plus tôt qu’à l’habitude, mais il faut quand même souligner que l’infrastructure aura pu rester ouverte jusqu’au 1er avril.



La Ville de Varennes a fait savoir que la dernière journée d’activité hivernale au Polydôme aura lieu ce lundi, dans le cadre du lancement du mois Tougo, avec du patinage libre et des jeux avec Lilas la lapine, de 13 h 30 à 15 h 30. La Carte loisirs ou une preuve de résidence sera demandée afin de prendre part à ces activités.



On ajoute qu’une luge adaptée sera disponible pour les personnes ayant des besoins particuliers. La Municipalité souligne toutefois que de nombreuses activités sont prévues tout au long de l’été au Polydôme, dont du cinéma en plein-air, une roulathèque, une fête de quartier et plus encore.