Varennes: lancement réussi du livre Mort suspecte à l’école

Le dimanche 21 avril à la bibliothèque de Varennes avait lieu la sortie du deuxième roman policier de l’auteure varennoise Marie-Michelle Gagné.



« Quand mon éditeur m’a demandé si je voulais organiser un lancement, je me suis questionné. Je craignais que ce soit du temps perdu, a avoué Mme Gagné. J’ai décidé d’aller de l’avant, mais je me disais que je serais très heureuse si je pouvais rencontrer une quinzaine de personnes. Je n’ai pas compté, mais à un moment donné je me suis retrouvé à tourbillonner pour répondre à plusieurs questions et dédicacer mes romans. Ce fut une belle surprise de voir toutes ces personnes s’intéresser à mon écriture. Une expérience magnifique à renouveler. »



« J’ai travaillé comme secrétaire d’école primaire pendant plusieurs années. J’ai trouvé que le cadre se prêtait bien pour aborder différents sujets : narcissisme, homophobie, racisme, sexisme, jalousie, vengeance, etc., dans le cadre d’une enquête policière », a-t-elle précisé.



« Dans le roman Mort suspecte à l’école, le directeur adjoint d’une école primaire est retrouvé sans vie dans son bureau, a expliqué l’auteure. Les circonstances de son décès sont suspectes. Les personnages d’Emmy Langlois, une journaliste curieuse, et de René Soucy, enquêteur à la SQ, se sont connus dans mon premier roman Chute fatale. Ils s’impliquent dans l’enquête et la magie opère toujours entre eux. »