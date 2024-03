Surpopulation à le Carrefour à Varennes: la 1ère secondaire déménagera à Marie-Victorin en 2025

De grands changements surviendront à l’école secondaire le Carrefour à Varennes où la population étudiante est en constante hausse. La direction du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) a récemment pris la décision que le bâtiment Marie-Victorin, situé non loin, accueillera les élèves de première secondaire lors de la rentrée scolaire à l’automne 2025.



Selon les prévisions démographiques, l’école varennoise sera en situation de dépassement de 170 élèves dès 2025, si aucune mesure n’est prise, et les projections sur les dix prochaines années prévoyaient un surplus de 450 étudiants, alors que sa capacité est de 1 257 jeunes.

Il faut savoir à ce sujet que la majorité des écoles du CSSP ne pouvaient raisonnablement accueillir un nombre important d’élèves supplémentaires, exception faite de l’établissement de Chambly, qui trop loin pour les étudiants qui fréquentent le Carrefour.



Le CSSP a analysé la situation ainsi que les différentes hypothèses pendant 18 mois et la solution la plus logique était de transférer dès l’automne 2025 les futurs étudiants de première secondaire de l’école le Carrefour au bâtiment Marie-Victorin, situé à 2,7 kilomètres plus loin. Cet établissement sis au 20, rue Vincent a pour sa part une capacité de 450 élèves.



« Cette solution nous permet d’une part de répondre aux enjeux de surpopulation dans le secteur, mais elle offrira également une transition primaire-secondaire plus en douceur pour les plus jeunes », a précisé Annie De Noury, directrice générale adjointe du CSSP lors du point de presse du 18 mars.



10 ans pour une nouvelle école



Mme De Noury a souligné que l’équipe du Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CÉAP) occupe actuellement le bâtiment Marie-Victorin, qui loge un de ses cinq points de services. Les étudiants du CÉAP pourront choisir de poursuivre leur parcours académique dans l’un des quatre autres points de services, dont celui de Saint-Bruno. Un service de navette entre Varennes et Saint-Bruno devrait être offert par le CSSP pour les élèves du secteur adulte.



Ces changements à venir ont été présentés aux membres du personnel et aux conseils d’établissement des écoles concernées, alors que les parents du secteur seront invités à une soirée d’information le 27 mars.

Ajoutons qu’une entente a été signée entre la Ville de Varennes et le CSSP pour maintenir en place les modulaires à l’avant et à l’arrière de l’école le Carrefour qui devaient être retirés à la fin des travaux d’agrandissement de 300 places, au début de 2024.



En terminant, une demande d’ajout d’une école secondaire a été déposée par le CSSP en 2022 et 2023 au ministère de l’Éducation, qui reconnait la problématique de surpopulation. Toutefois, la construction d’une école secondaire prend en moyenne dix ans à compter de l’octroi du financement par Québec, d’où la solution d’un transfert au bâtiment Marie-Victorin.