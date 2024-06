Des suggestions rafraîchissantes à Sainte-Julie et à Varennes

La masse d’air chaud et humide qui se fait sentir un peu partout au Québec pourrait causer des désagréments chez bien des gens et c’est pour cette raison que les villes de Sainte-Julie et Varennes proposent quelques suggestions gratuites et simples.



En temps de canicule, les deux municipalités rappellent qu’il est important de se rafraîchir et de boire beaucoup d’eau. Les citoyens sont invités à aller dans leur piscine, à prendre une douche froide ou à profiter des installations municipales extérieures.



À Sainte-Julie, petits et grands peuvent s’amuser dans les jeux d’eau des parcs Joseph-Véronneau, du Moulin et N.-P.-Lapierre, qui sont ouverts tous les jours de 9 h à 21 h. À Varennes, les jeux d’eau des parcs du Portageur et Ki-Ri sont ouverts pour leur part de 9 h à 21 h, alors qu’il y a possibilité de se baigner à la piscine extérieure du parc du Pré-Vert, de 10 h à 20 h.



Certaines précautions simples peuvent éviter les risques de malaises durant cette période caniculaire, notamment en réduisant ses efforts physiques et en appliquant des linges humides et froids sur son visage, ses bras et son cou, et en vaporisant de l’eau froide sur son visage plusieurs fois par jour. Il est également possible de profiter des endroits frais ou climatisés, comme les deux bibliothèques municipales ou l’Espace des Bâtisseurs à Varennes.



On ajoute que si les citoyens connaissent un voisin, un proche ou une connaissance vivant seul, en perte d’autonomie ou menacé par la chaleur, il serait bon de le contacter afin de s’assurer qu’il va bien et de lui venir en aide immédiatement si nécessaire.