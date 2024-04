Les ainés exposent chez le député

Le député Barsalou-Duval accueillera dans ses locaux le Collectif de l’atelier de peinture de la FADOQ de Boucherville.

Cette exposition sous la direction de l’artiste-peintre Louise Godin présentera les toiles de 10 artistes de la région.

« Nous nous réunissons les jeudis pour créer, apprendre et cultiver notre passion », mentionne la professeure. Pour le député, « la circonscription regorge d’artistes tous plus talentueux les uns que les autres et ce collectif d’artistes en est un bon exemple.»

Le vernissage aura lieu le vendredi, 3 mai, au 1625, boulevard Lionel-Boulet, Varennes, bureau.