C’est le Rendez-vous printanier ce samedi 11 mai à Sainte-Julie

C’est ce samedi de 8 h à 13 h que se déroulera le Rendez-vous printanier dans le stationnement de l’hôtel de ville de Sainte-Julie, situé au 1580, chemin du Fer-à-Cheval. À cette occasion, les Julievillois pourront se prévaloir gratuitement de compost et de copeaux de bois en libre-service ainsi que des pousses d’arbres.



En ce qui concerne les petits feuillus et conifères offerts, ceux-ci mesureront entre 25 cm et 90 cm de hauteur. Les quantités seront limitées et la distribution se fera sous forme de service au volant, sous le principe du premier arrivé, premier servi. Ceux qui désirent uniquement avoir ces pousses d’arbres pourront utiliser le raccourci vers la station des petits feuillus et conifères.



Le circuit se fera en sens unique et l’entrée sera sur la rue Murano. Avec les travaux qui se déroulent actuellement sur la rue Murano, la Ville suggère de privilégier l’arrivée par le boulevard Armand-Frappier puisque la circulation est à sens unique à partir des ateliers municipaux.

Les citoyens pourront aussi se procurer des copeaux de bois et du compost en libre-service et il est recommandé de prévoir une pelle et des bacs. Des places de stationnement seront disponibles pour les citoyens avec des remorques.



Exceptionnellement, jusqu’à 13 h, les usagers de la bibliothèque devront se stationner à l’avant de celle-ci.



Les participants pourront également échanger avec les conseillères en environnement du Service de l’urbanisme de la Ville de Sainte-Julie. Elles offriront des conseils sur la plantation et les bénéfices des arbres.