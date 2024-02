Saint-Valentin: l’amour va déferler sur Sainte-Julie!

Attention, préparez-vous : l’amour va déferler sur Sainte-Julie à l’occasion de la Saint-Valentin puisque, pendant cette journée bien spéciale, les panneaux à l’entrée de la ville diffuseront les messages des citoyens. L’an passé pour la première édition, l’amour et l’humour faisaient bon ménage et on avait même eu droit à deux demandes en mariage!



À l’origine de cette initiative, on retrouve quatre femmes, soit Camille Richard, Marie-Maude Legros-Lemieux, Catherine Giguère et Julie Martin, du service des communications et relations avec les citoyens de la Ville de Sainte-Julie.



« L’an passé, on cherchait une façon de faire un clin d’œil à la Saint-Valentin et on ne savait pas trop à quoi s’en tenir, mais finalement l’accueil a été tellement positif », a avoué la directrice du service, Julie Martin. « On a eu 150 messages de la part des citoyens et ça prenait une vingtaine de minutes pour les diffuser l’un à la suite de l’autre sur les panneaux. On a mis que ces messages le 14 février dernier et on a été chanceuses, il n’y a pas eu d’urgence cette journée-là. »



Un mariage… d’amour et d’humour



L’amour sous toutes ses formes était donc au rendez-vous l’an passé, comme : « À nos élèves de l’école du Moulin : vous êtes fantastiques! – Les profs de 6e année » ou « Merci au personnel de la garderie ACSH pour nos cocos – Lyne C. ».



L’amour plus classique était bien sûr bien présent dans les messages : « Francesco, pouvoir compter sur toi est un trésor précieux – Nathalie H. » ou « Claude, ta Valentine depuis 42 ans – Lise L. » et « Je t’aime mon beau Léo! Je suis fier de toi! – Ta mamounette ». La vague a même emporté le maire qui a fait une déclaration à sa femme : « Cécile, je ne te le dirai jamais assez, je t’aime plus que tout! – Mario L. »



« On a même eu deux demandes en mariage! », a lancé Julie Martin avant que n’ajoute en riant sa collègue Marie-Maude : « Mais on ne sait pas si les personnes ont dit oui! ». « Julie, veux-tu m’épouser, tu es l’amour de ma vie! – François S. » et « Dèmi, je t’aime, veux-tu m’épouser mon amour? – Alex C.-R. ».



Parfois, amour se conjuguait avec humour : « Je t’aime gros comme 100 camions Perterbilt! – Tania B. » ou bien la délicieuse : « Pataphil, toi et ta merveilleuse poutine, je t’aime! – Phil D’Amour ».



« L’idée c’est de faire sourire les gens cette journée-là, de leur offrir l’opportunité de faire un message d’amour, d’amitié, d’appréciation envers leurs collègues, leurs amis, etc. », a ajouté Julie Martin. « Il faut que les gens nous envoient leur message de 10 mots maximum avant le 11 février et, pour des raisons techniques, il y en a seulement 250 que nous pourrons diffuser », a conclu la directrice des « Cupidonnes » de Sainte-Julie.







Pour faire parvenir un message :



https://fr.surveymonkey.com/r/2PKQZYX