À vos marques Sainte-Julie: un nouveau nom, un nouveau partenariat

Récemment, l’événement Jog ma ville est devenu À vos marques Sainte-Julie afin d’offrir aux citoyens un rendez-vous encore plus sportif et, dans la foulée, un partenariat de trois ans a été conclu avec le concessionnaire automobile KIA Sainte-Julie. Mais ce qui ne change pas, c’est que les profits seront redistribués aux organismes sportifs, culturels et communautaires accrédités.



Cette année, la grande activité se tiendra le 5 mai à l’école secondaire du Grand-Coteau et pas moins de 500 participants avaient pris le départ en 2023. Lors de cette édition 2024, les participants peuvent s’inscrire aux différentes épreuves de course à pied, soit 1 km, 2 km, 5 km, 10 km et 15 km. Les distances de moins de 10 km pourront être réalisées à la marche ou à la course.



Une nouveauté fait son entrée cette année puisqu’il est possible de s’inscrire au parcours à obstacles. Il y a un 1 km (défi scolaire) pour les 6 à 12 ans et un 1 km et un 3 km ouvert à l’ensemble de la population.



Lors de l’annonce du partenariat, le directeur général de KIA Sainte-Julie, Patrick Renaud, a lancé un défi aux entreprises de prendre part à l’événement en grand nombre, tout en soulignant qu’une trentaine de ses employés participeront à ce défi festif.



Les personnes souhaitant s’inscrire peuvent le faire en ligne avant le 28 avril ou sur place lors de l’événement.

SportChrono – Inscription