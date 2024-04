Logements abordables à Sainte-Julie: il faudra être patient

Avec le niveau relativement élevé des taux d’intérêts, conjugué à la montée des prix de l’essence et de l’inflation, la nécessité de trouver un logement abordable est devenu une véritable quête pour bien des gens. Des projets à venir à Sainte-Julie permettaient d’avoir un peu d’espoir à ce chapitre, mais il semble bien qu’il faudra être encore patient.



La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a publié en janvier un rapport qui mettait en lumière une véritable crise du logement. Le document faisait état de taux d’inoccupation qui ont chuté et de hausses record de loyer partout au Québec pendant que de nouveaux arrivants, en recherche de logement à louer, affluent.



À Sainte-Julie, le projet District Sainte-Julie, situé dans le secteur du centre commercial Aux portes de la cité, bat son plein. Cet ensemble de cinq bâtiments surplombera un stationnement souterrain sur deux étages et devrait offrir 630 unités résidentielles, dont la majorité en location de style tout inclus.



Un des cinq bâtiments comprendra 194 unités de soins en ressource intermédiaire pour des bénéficiaires en perte d’autonomie ou lourdement handicapés. Et un autre bâtiment devrait offrir pour sa part des logements abordables en partenariat avec la SCHL.



C’est l’entreprise Espaces Lokalia, anciennement Habitations Trigone, qui est responsable de la construction et de la gestion du projet. En entrevue téléphonique, Stéphanie Cocozza, vice-présidente du développement des affaires, ne peut toutefois s’avancer sur un échéancier concernant la construction du bâtiment de soins en ressource intermédiaire ni sur celui des logements abordables.



« Il y a encore des défis au niveau de la construction », a-t-elle déclaré, en précisant que la phase d’excavation des stationnements souterrains, qui est en cours, peut occasionner des « surprises ». À cela s’ajoute la pénurie de main d’œuvre au niveau des sous-traitants avec qui l’entreprise fait affaires pour les différentes phases de la construction, et aussi la vitesse à laquelle les logements présentement disponibles trouveront preneur.



Villa de l’Amitié



Un autre projet qui suscitait de l’espoir est la reconstruction et l’agrandissement de l’actuel bâtiment de la Villa de l’Amitié, situé sur la rue Lamoureux, dans le secteur du Vieux-Village. En octobre, la Ville de Sainte-Julie avait déposé, conjointement avec cet organisme sans but lucratif (OBNL), une demande de financement au Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) et à la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour la construction de 62 logements abordables.



L’OBNL espérait que le gouvernement du Québec sélectionne ce projet avant le temps des Fêtes, mais par contre la Ville de Sainte-Julie nous a indiqué qu’une annonce sera faite sous peu dans ce dossier.