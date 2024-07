Amélioration de la signalisation au parc de la Commune à Varennes

Le parc de la Commune est très fréquenté en cette période estivale et la Ville de Varennes a amélioré la signalisation à cet endroit afin de le rendre plus sécuritaire et d’assurer un meilleur partage de la voie entre les cyclistes et les piétons.



La Ville a précisé sur sa page Facebook que cette initiative de sécurité publique se décline de plusieurs façons, soit la clarification des zones interdites aux vélos, le renforcement de la signalisation le long du parcours de la Route verte ainsi que l’installation de marquages au sol de haute visibilité.



Ces mesures ciblent spécifiquement la zone située entre l’aire de stationnement et la basilique Sainte-Anne de Varennes, qui est traversée par deux axes distincts. Alors que les piétons bénéficient d’un accès libre à l’ensemble du parc, les cyclistes sont priés d’utiliser le parcours dédié de la Route verte. Il est à noter que le sentier près du fleuve demeure exclusif aux marcheurs et aux personnes à mobilité réduite.



Cette initiative est bien accueillie dans les commentaires des citoyens, mais plusieurs d’entre eux mettent la Municipalité en garde, comme Lorraine Lachapelle. « Malgré tous les efforts de la Ville, il y a encore des cyclistes qui ne comprennent pas les consignes! Il faudrait également un rappel de la limite de vitesse sur la piste cyclable, les conducteurs de vélos électriques sont particulièrement dangereux! »



Pour sa part, Simon Roy indique un autre secteur à risque. « J’aimerais bien que l’on sécurise la route Lionel-Boulet pour les vélos et la micromobilité électrique. Ça pourrait désengorger le trafic et inciter le monde à rouler vert. »