Varennes: un chèque du fédéral… 8 ans plus tard

Des travaux pour sécuriser deux intersections à Varennes ont été entrepris en 2016 après avoir eu le feu vert du fédéral pour assumer les coûts de ces chantiers, mais le chèque est finalement parvenu à la Ville… 8 ans plus tard.



« Il s’agit de travaux de réfection du passage à niveau du Canadien national (CN) sur la montée de la Baronnie lors des travaux de reconstruction de celle-ci en 2016. Le coût total des travaux s’élevait à 464 077,38 $ avant taxes, incluant les services professionnels, la reconstruction de la route aux approches du passage à niveau, le remplacement de la voie ferrée et l’installation des feux et barrières », a expliqué Élise Magnan Bélanger, du service des communications de Varennes à propos de la première intersection.



Dans le cadre du second projet, les travaux avaient pour objectif d’améliorer le passage pour piétons sur la route Marie-Victorin et de rendre la piste cyclable plus conviviale afin de traverser la voie ferrée du CN à cet endroit.



Le fait de recevoir l’argent huit ans après l’entente est « dur à croire », a lancé à ce sujet Martin Damphousse qui parlait en tant que maire de Varennes, mais également à titre de président de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), lorsqu’interrogé en entrevue sur les ondes du FM 103,3.



« Ça fait huit ans qu’on nous a confirmé ce montant, mais on reçoit l’argent maintenant. Quand le milieu municipal plaide au gouvernement provincial que, quand il y a des subventions fédérales, mais qui nécessitent une entente provinciale préalable, c’est plus compliqué pour le milieu municipal québécois. Les autres municipalités à travers le Canada ont des ententes directes avec le fédéral, mais pas nous », a-t-il déploré, alors que la Ville a dû assumer ces frais avant de recevoir le chèque 8 ans plus tard.