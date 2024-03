Transformation du centre-ville: le plus gros chantier que Varennes ait connu

Le centre-ville de Varennes subit d’importants changements depuis un bon bout de temps et les prochaines années devraient transformer complètement le cœur de la cité, alors que de nouveaux commerces et près de 140 logements abordables devraient voir le jour.



Varennes a consacré pas moins de 10 M$ afin de faire l’acquisition de terrains et de commerces dans l’objectif de revitaliser son centre-ville. Selon le maire, Martin Damphousse, la Ville se prépare pour « le plus gros chantier que Varennes a connu au centre-ville » et celui-ci devrait débuter en 2025, si tout se passe tel que prévu.



Tout comme lors des travaux majeurs de la rue Sainte-Anne en 2012, la trame de rue sera complètement refaite et il est prévu d’enfouir les fils électriques si décriés à l’entrée de la ville, grâce entre autres à des subventions d’Hydro-Québec. Ces travaux devraient être effectués en neuf mois afin de réduire le plus possible les désagréments aux citoyens et commerces du secteur, a expliqué le maire en entrevue téléphonique. Un passage piétonnier allant du parc de la Commune en passant par le centre-ville jusqu’au nouvel espace des Bâtisseurs est également dans les plans de la Municipalité.



La première phase de construction qui devrait normalement débuter l’an prochain près de la rue Saint-Eugène comprendrait seulement des bâtiments commerciaux et ne pourraient contenir d’habitations étant donné la proximité de la voie ferrée à cet endroit. Mais une deuxième phase, plus près de l’entrée de ville, fera place aux secteurs commercial et résidentiel avec notamment près de 40 logements abordables, c’est-à-dire qui se situent à 10 % en bas du loyer médian enregistré dans la région, a précisé M. Damphousse.



La troisième phase devrait quant à elle permettre d’offrir dans ce secteur près de 100 logements abordables supplémentaires à Varennes. À cela s’ajouteront dès l’an prochain les 34 nouveaux logements sociaux à Varennes qui seront construits tout près de l’actuelle Maison des ainés, à la place de l’ancien centre communautaire.



Ces nouveaux logements seront plus que bienvenus car, selon les chiffres présentés en 2020 par la Table des ressources à la communauté de Varennes (TRCV), près de 800 ménages du territoire varennois vivaient avec moins de 30 000 $ par année et plus de 1 000 personnes se trouvaient sous le seuil de pauvreté, une situation qui ne s’est sûrement pas améliorée en raison de la récente montée de l’inflation.