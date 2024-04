Défi OSEntreprendre : des entreprises de Varennes et Sainte-Julie s’illustrent

Le 26 mars dernier, neuf entreprises ayant démarré leurs activités en 2023 et qui se sont démarquées par leur audace au cours de l’année ont été récompensées lors du gala local de la 26e édition du Défi OSEntrependre de la MRC de Marguerite-D’Youville. Parmi elles, on retrouve deux entreprises de Varennes et une de Sainte-Julie.



Dans la catégorie « Commerce », c’est la Ferme Majulae, de Varennes, qui a remporté le prix remis par le Service de développement économique de la MRC. La ferme d’élevage bovin dirigée par Laetitia Brouard et Julie Guimond se distingue par une approche éthique et durable, témoignant de leur engagement à prioriser le bien-être de leurs animaux. L’entreprise se spécialise dans l’élevage rare de Blanc Bleu Belge qui produit une viande maigre, tendre et savoureuse.



Essentia Studio Art Naturel, de Sainte-Julie, s’est distingué dans la catégorie « Exploitation, transformation, production ». L’entreprise, fondée par le maître ébéniste Jean-Christophe Vachon, propose des pièces uniques, inspirées par la beauté du bois, du feuillage, des conifères et des effets fascinants de la lumière naturelle.



Dans le volet « Faire affaire ensemble », c’est l’Épicerie Pivot, de Varennes, qui a gagné le prix. Le commerce a pour mission de démocratiser les pratiques de consommation responsable par la vente au détail de produits alimentaires et de biens d’usage. Ses produits proviennent de petites entreprises québécoises, privilégiant des ingrédients sains ainsi que des pratiques environnementales respectant ses valeurs.



Soulignons que les entreprises gagnantes dans les catégories officielles du Défi OSEntreprendre auront la chance de représenter la MRC lors de la finale régionale qui se tiendra en avril prochain. Elles courent également la chance de se rendre au volet national du concours où elles pourraient remporter jusqu’à 20 000 $ en prix.