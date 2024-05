Défi OSEntreprendre: l’école du Grand-Coteau se distingue

Lors de la 26e édition du Défi OSEntreprendre, les écoles du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) ont présenté plusieurs projets dans le cadre du Volet scolaire et sept d’entre elles se sont distinguées, dont l’école secondaire du Grand-Coteau à Sainte-Julie.



Soulignons que le Volet scolaires soutient le développement de l’esprit d’entreprendre en mettant en lumière les élèves qui réalisent des projets entrepreneuriaux. De leur côté, les étudiants de l’école secondaire du Grand-Coteau ont présenté le projet Socialiser et cuisiner pour les aînés dans la catégorie Adaptation scolaire — Secondaire et Éducation des adultes.



La responsable du projet, Véronique Hébert, a expliqué que les élèves de l’école secondaire du Grand-Coteau ont accès à une serre hydroponique qui leur permet de faire pousser des légumes, des fruits, des herbes aromatiques et des fleurs, été comme hiver, ce qui permet aux élèves d’effectuer des tâches concrètes. Le volet écocitoyenneté a davantage été développé, c’est-à-dire, avoir conscience que chacune des actions quotidiennes ont une incidence sur la planète et sur les autres.



Dans le cadre du projet entrepreneurial, les élèves ont remis les plants du potager à un organisme communautaire de la ville, L’Envolée centre d’action bénévole Sainte-Julie. Véronique Hébert a précisé qu’un deuxième volet a également été ajouté au projet puisque les élèves ont organisé l’événement Socialiser et cuisiner pour les ainés afin de cuisiner les légumes du potager avec les bénévoles pour les bénéficiaires. Le projet a donc permis d’améliorer la situation de gens vulnérables de la communauté et de créer un événement de coopération et de partage afin de répondre à un besoin ciblé par les élèves.