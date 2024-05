Annonce de 62 logements sociaux et abordables à Sainte-Julie

La ministre responsable de l’Habitation, France-Hélène Duranceau, a annoncé un projet de 62 logements sociaux et abordables à Sainte-Julie, le 3 mai, en rappelant que les besoins pour de tels logements sont nombreux un peu partout au Québec et que c’est également le cas à Sainte-Julie.



Selon le président de l’organisme sans but lucratif, la Villa de l’Amitié, Martin Bécotte, le bâtiment dont il a la responsabilité a accumulé au fil du temps « un retard d’entretien trop avancé » pour penser le rénover et la solution passait par une construction en deux temps avec démolition de l’immeuble vétuste.



Il espère que la préparation du projet estimé à 21 M$ s’effectuera au cours de l’année 2024 et que la première phase des travaux de construction de la nouvelle bâtisse adjacente commencera au début du printemps 2025. Au bout de quelques mois, la vingtaine de résidents actuels pourraient déménager dans la toute nouvelle construction. Quant à la démolition de l’actuel bâtiment et sa reconstruction, M. Bécotte attend d’avoir les avis des responsables du futur chantier de 62 logements au total avant de se prononcer.



« Le projet va permettre de bénéficier de 45 programmes de suppléments au loyer qui va permettre aux locataires actuels de la Villa qui gagnent moins de 38 000 $ par année de payer un maximum de 25 % de leur loyer, mais ça devrait également nous permettre de loger les 29 personnes âgées de Sainte-Julie qui se trouvent sur la liste de l’Office municipal d’habitation (OMH) pour obtenir un logement social, donc ils vont payer pour leur loyer un maximum de 25 % de leurs revenus », a précisé M. Bécotte.



3 500$ pour un 5 ½



Pour sa part, la ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères, Suzanne Roy, a expliqué lors de la conférence de presse que le projet a été sélectionné dans le cadre du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d’habitation du Québec (SHQ).



Il se réalisera grâce à l’Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL). La Ville de Sainte-Julie est également un partenaire financier, car sa contribution s’élève à un minimum de 40 % de la subvention de base de la SHQ.



Cette nouvelle est bien accueillie par le conseil municipal puisque les logements sont peu nombreux sur le territoire julievillois. Ainsi, selon une étude publiée par le site Point2 Homes en 2022, c’est à Sainte-Julie que le taux de vacances serait le plus bas au Canada, soit moins de 1 %. Quant aux logements actuels à louer, leur loyer est peu accessible pour les personnes qui ont de faibles revenus, comme l’a souligné le maire Mario Lemay lors de l’annonce.



« Juste pour vous donner un exemple avec des logements standards : pour un 5 ½ neuf, on parle de 3 500$ par mois sans le stationnement. Pour un 4 ½ neuf, on parle entre 1 800 $ et 2 400$, sans stationnement… Vraiment Madame la ministre, c’était plus que dû de lancer ce projet et je vous remercie d’avoir vu et perçu l’urgence de la situation ici à Sainte-Julie », a déclaré le maire.