Une nouvelle piste multifonction attendue depuis des années à Sainte-Julie

Lors de l’assemblée publique du 9 juillet, le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay, a annoncé l’aménagement d’une piste multifonction entre le rang de la Vallée et le boulevard Armand-Frappier, soit une portion d’environ six kilomètres dont l’échéancier sera transmis aux citoyens dans les mois à venir.



Il a ajouté que, la veille, la députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Suzanne Roy, a fait part d’une aide financière supplémentaire du ministère des Transports et de la Mobilité durable de 582 500 $ pour sa mise en place. Ce montant s’ajoute à une subvention déjà reçue, pour une somme totale de 957 500$.



Ce projet permettra de relier une portion du district 3 de la Vallée, dont le nouveau quartier Vilamo situé près du club de golf La vallée du Richelieu, au circuit cyclable de la ville. L’absence de piste cyclable sur le rang de la Vallée causait bien des soucis aux cyclistes dans ce secteur achalandé.



« Depuis plusieurs années, nous souhaitons mettre en place cette piste multifonction afin de permettre aux citoyens de circuler entre la ville et ce secteur de manière sécuritaire, a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay. Ce projet permet de concrétiser des actions soumises dans le cadre de la Politique de saines habitudes de vie et du Plan vert de la Ville de Sainte-Julie. »