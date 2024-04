Sainte-Julie et Varennes proposent de transformer les résidus de cèdre en huile essentielle

Les citoyens de Sainte-Catherine, Châteauguay, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Sainte-Julie et Varennes ont désormais la possibilité de transformer leurs retailles de cèdre en huile essentielle. Ces municipalités ont établi un partenariat avec l’entreprise Arbressence et différentes procédures sont à suivre, selon les villes.



Arbressence est une entreprise de Blainville qui se définit comme étant le principal producteur d’huile essentielle au Canada. Elle distille les retailles de cèdre pour en extraire l’huile essentielle. «Le paillis résiduel valorisable issu du processus de distillation pourra par la suite être utilisé comme remblai écologique, offrant ainsi une seconde vie à une matière autrement perdue», explique-t-elle.



La compagnie dévie plus de 4 000 tonnes de retailles de cèdre de l’enfouissement par année.



«La plupart des végétaux, comme les feuilles des arbres à l’automne, sont facilement compatibles avec le compostage offert par les municipalités. Par contre, les retailles de cèdres en trop grande quantité pourraient nuire au développement du compost», indique Arbressence sur son site web pour expliquer l’avantage de sa méthode.



Procédure à suivre pour Sainte-Julie, Varennes et Châteauguay



Les résidents de Sainte-Julie, Varennes et Châteauguay qui souhaitent utiliser ce service gratuit peuvent planifier une collecte via le site web de l’entreprise ou par téléphone au 450 434-7512



Une entente a aussi été conclue pour desservir l’écocentre de Varennes.



Procédure pour Saint-Constant et Saint-Mathieu



Du côté de Saint-Constant et Saint-Mathieu, le partenariat Arbressence a été conclu avec le Complexe Le Partage, gestionnaire de l’écocentre de Saint-Constant. Les citoyens des deux municipalités sont invités à apporter leurs retailles à l’écocentre et Arbressence les récupérera par la suite.



Procédure pour Sainte-Catherine



Les résidents de Sainte-Catherine ont quant à eux les options de la collecte à domicile en réservant sur le site web ou par téléphone, ou encore de déposer les retailles à l’écocentre de Saint-Constant.