Encore moins de déchets à l’enfouissement à Varennes et Sainte-Julie

Lorsque la MRC de Marguerite-D’Youville dresse son bilan annuel de la gestion des matières résiduelles, le meilleur indicateur est ultimement la « réduction » du bac noir et « l’augmentation » des bacs bleu et brun. En bout de ligne, près de 63 % des matières générées ont été recyclées ou valorisées en 2023 sur le territoire de la MRC, qui comprend les villes de Sainte-Julie et Varennes.



« Les gens sont davantage enclins à adopter des habitudes plus écologiques afin de réduire leurs impacts environnementaux et éviter à des tonnes de matières de se retrouver dans les sites d’enfouissement », a déclaré le préfet, Daniel Plouffe, lors de la présentation de ce bilan.



Il a souligné que la MRC a enregistré une diminution de la quantité des résidus ultimes enfouis en 2023. Ainsi, près de 13 776 tonnes de matières ont été éliminées (166 kg par personne), soit 348 tonnes de moins qu’en 2022. Il y a eu également une diminution des tonnages de volumineux avec 1 086 tonnes collectées (13 kg par personne), ce qui représente 33 tonnes de moins par rapport au précédent bilan.



La quantité de matières organiques détournées de l’enfouissement est en hausse, car les gestes des citoyens ont permis de valoriser 6 492 tonnes de matières (78 kg par personne), soit 297 tonnes de plus qu’en 2022. Le préfet a ajouté que les résultats du côté des matières recyclables sont également « encourageants » puisque 7 341 tonnes de matières recyclables ont été récupérées en 2023, soit 89 kg par personne.



M. Plouffe a aussi mentionné que l’achalandage à l’écocentre de Varennes et à celui de Contrecœur est en hausse de 5 % par rapport à 2022 avec 42 943 visites en 2023. Au total, ce sont 6 337 tonnes de matières qui ont été récupérées, recyclées ou valorisées, soit 348 tonnes de plus que l’année précédente. Il a ajouté qu’un peu plus de 5 000 articles en bon état et encore fonctionnels ont trouvé une seconde vie en 2023 grâce à l’Écoboutique.