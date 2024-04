De nombreux travaux à venir à Sainte-Julie

Avec le printemps qui s’annonce, une série de travaux se mettront en branle dès la fin du mois d’avril sur le territoire de Sainte-Julie, que ce soit dans les parcs, sur les rues et aussi sous les rues.



Des travaux débuteront dans quelques jours sur la rue Nobel et par la suite sur le rang de la Vallée afin de boucler le réseau d’aqueduc municipal. Il est à noter que ceux-ci auront des impacts sur la circulation de la rue Nobel.



Des travaux de planage et d’asphaltage, ainsi que la reconstruction des bordures seront effectués de juillet à août sur l’avenue du Mont-Saint-Bruno, et sur les rues des Frênes et Jacques-De Sainte-Hélène.

Une intersection surélevée sera aménagée à l’intersection des rues Borduas et de Genève, dès que prendra fin l’année scolaire. Cet aménagement, qui devrait être réalisé en quatre semaines, permettra de ralentir la circulation et de rendre l’intersection plus sécuritaire pour les citoyens et les élèves qui empruntent cette voie pour se rendre aux écoles à proximité.



Plusieurs projets sont également prévus aux infrastructures souterraines, dont l’inspection ainsi que le nettoyage des conduites sanitaires et pluviales dans plusieurs secteurs de la ville. De mai à juin, des travaux de gainage des conduites sanitaires s’effectueront entre autres sur les rues Benoît, Cliche, Montclair et Norman-Bethune.



La deuxième phase des travaux de remplacement de la conduite d’aqueduc et de la réfection de chaussée a déjà débuté sur la rue d’Avignon et devrait se terminer en mai. De plus, l’asphaltage de la couche de surface sera complété à cet endroit entre les rues d’Argenson et des Goélands, ainsi que sur la rue de La Rochelle, entre de Poitiers et de Rouen.



En septembre, une partie de la piste cyclopédestre sera reconstruite dans le parc N.-P.-Lapierre, soit à l’arrière de l’épicerie ainsi qu’une section sur la rue Borduas, entre le boulevard N.-P.-Lapierre et la rue Simone-De Beauvoir.



Il est à noter en terminant que plusieurs travaux sont prévus dans les parcs afin d’améliorer les installations en place et d’en construire de nouvelles. L’aménagement du nouveau Skatepark de style plaza au parc N.-P.-Lapierre commencera dès juin et devrait s’échelonner sur neuf semaines. Le terrain de baseball du parc Arc-en-ciel sera déplacé et reconstruit d’août à septembre, alors que les adeptes de vélo de montagne pourront circuler dès cet été sur la nouvelle piste au parc Edmour-J.-Harvey, car les travaux s’échelonneront d’avril à juin.