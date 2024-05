Des odeurs désagréables qui dérangent à Sainte-Julie

L’épandage des matières organiques dans les champs qui entourent Sainte-Julie causent bien des désagréments aux citoyens des alentours et les commentaires à ce sujet sont nombreux…



À la suite de ces réactions, la Ville de Sainte-Julie a publié un commentaire sur sa page Facebook le 30 mai. « Tout comme vous, nous avons senti les mauvaises odeurs dans les derniers jours. Ces dernières sont normales et sont causées par l’épandage des matières organiques, des matières résiduelles fertilisantes (MRF), dans les champs agricoles. Ces épandages sont conformes et réglementaires et ont reçu toutes les autorisations ministérielles nécessaires pour les années 2024 et 2025. »



« Malgré l’odeur forte que cet épandage amène, les matières organiques ont plusieurs bienfaits écologiques et économiques, a ajouté la Ville. (Cet épandage) contribue à maintenir et améliore plusieurs propriétés du sol telles que la fertilité, la capacité de rétention en eau, etc., et ainsi accroître le rendement des cultures; diminue le recours à l’élimination de déchets pour ainsi réduire les gaz à effet de serre; les MRF sont souvent plus économiques que les engrais minéraux pour les utilisateurs. »



Pour sa part, Dany Giroux a écrit : « C’est vraiment une odeur plus que désagréable. Je connais les terres agricoles pour y avoir vécu jadis. Et jamais j’ai senti cette odeur plus que particulière. Il me semble que c’est de pire en pire et que cette odeur persiste de plus en plus longtemps aussi. »



Félix Provost, lui, a mentionné : « Les gens chialent quand on utilise des produits chimiques et quand on en utilise moins afin de s’améliorer côté environnement, ça chiale quand même. »



De son côté, Francine Pinard a renchéri : « Cette façon de faire remonte à nos ancêtres et, oui l’odeur est désagréable, mais les bienfaits sont tout autres. Les engrais artificiels ne laissent pas d’odeur ou autant (d’odeurs), mais sont plus hypocrites en laissant peut-être des traces plus nocives pour notre santé. Dans l’air qu’on respire et la nourriture. C’est un choix… »