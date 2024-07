La Journée de la Famille est de retour à Sainte-Julie

La Journée de la famille sera de retour encore cette année avec une multitude d’activités. Elle est prévue le 7 septembre et déjà, la Ville en fait sa publicité.

Le lancement de la programmation s’est déroulé aujourd’hui au parc Edmour-J.-Harvey, là où se déroulera la fête sous le thème des Minions.

Présentée par Hitachi et Riendeau Hyundai, cette 28e édition propose des courses à obstacles, des jeux d’adresse, des jeux gonflables, et plus encore.

Comme chaque année, de l’animation ambulante est prévue toute la journée, soit de 10h à 16h. Des collations seront servies gratuitement sur place, et de nombreux prix de présence seront offerts.

Tout de suite après la Journée de la famille , soit à 18 h, les participants sont invités à assister à la première édition des Éclats de Sainte-Julie.

Au programme : restaurateurs de rue (food trucks), boissons, spectacle d’humour de Sinem Kara et spectacle musical de Pelch.

«La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’appuyer cette grande fête familiale. La Journée de la famille et les Éclats de Sainte-Julie sont des occasions idéales pour venir découvrir les organismes et commerces locaux tout en festoyant», a déclaré le maire Mario Lemay.

«Le comité organisateur travaille sans relâche depuis plusieurs mois à préparer l’événement et nous sommes ravis de vous offrir une autre superbe édition de la Journée de la famille cette année», a pour sa part mentionné la présidente du comité, Amy-Lou Lafontaine.

Tous les profits réalisés lors de cet événement seront remis aux organismes soutenus par la Ville de Sainte-Julie.

Les billets sont en prévente au coût de 15 $ par billet jusqu’au 18 août. Par la suite, le coût des billets sera de 30 $. Ils sont en vente au saintejulie.ca.