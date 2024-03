De nombreux projets à Sainte-Julie en 2024

Le 23 mars se tenait au centre communautaire la première édition des Cafés du maire et les membres du conseil municipal ont présenté les projets à venir à Sainte-Julie en 2024 ainsi que les orientations de la planification stratégique 2023-2027.



Les citoyens présents ont été informés que le nouveau Skatepark de type plaza devrait être prêt à recevoir ses premiers adeptes dès le début de l’automne. Le contrat concernant les travaux de construction et d’aménagement de l’infrastructure de loisirs au parc N.-P.-Lapierre, près de l’école secondaire du Grand-Coteau, ont été octroyés à l’entreprise Marc-André Paysagiste pour un montant total de 1 962 499,67 $.



Les amateurs de vélo de montagne ne seront pas en reste puisqu’au cours de la période du printemps/été, un sentier en boucle de deux kilomètres sera aménagé dans le parc Edmour-J.-Harvey, en collaboration avec le nouvel organisme, Sentiers vélo Mont-Saint-Bruno.



Le maire a aussi précisé que la Ville est à la phase des plans et devis pour le réaménagement et la construction du chalet rouge dans le parc Edmour-J.-Harvey, de même qu’au parc Arthur-Gauthier.



Lors de cette rencontre informelle, les membres du conseil ont également précisé que, dans le but de prévenir la noyade, des cours gratuits seront donnés cet été à la piscine extérieure du parc Jules-Choquet et l’horaire détaillé sera bientôt dévoilé.