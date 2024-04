Projet à l’étude : Marie-Victorin à sens unique ?

Le boulevard Marie-Victorin, à Boucherville, sera-t-il transformé en sens unique ? L’idée, soumise pour étude, a pour objectif de rendre plus sécuritaire cette artère pour les différents modes de déplacement actif, et pour y implanter une voie exclusivement piétonne.

Se déplacer à pied sur la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin n’est pas toujours un long fleuve tranquille. La cohabitation entre les cyclistes et les piétons, et maintenant les trottinettes, les voiturettes électriques, et les vélos électriques, est parfois difficile et même conflictuelle.

Le Comité du Vieux-Boucherville et de ses abords – un comité de participation citoyenne – a recommandé à la Ville qu’une étude d’opportunité soit réalisée visant à reconfigurer les voies du boulevard, notamment en étudiant la possibilité de le rendre à sens unique, d’ouest en est, du Club d’aviron à la rue D’Argenson.

Le but de cette recommandation est de créer une nouvelle piste cyclable, réservée aux autres usagers que les piétons, et de transformer la piste multifonctionnelle actuelle sur ce segment en voie exclusivement piétonne.

Risque d’accidents

Pour appuyer cette recommandation, le comité de citoyens rappelle que « la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin connaît depuis quelques années un achalandage croissant de différents usagers, dont les appareils de transport personnels motorisés (ATPM). »

Il précise que « l’affluence sur la piste multifonctionnelle est amenée à augmenter, notamment en raison de la popularité de la navette fluviale et de l’investissement de 1,2 M$ de la Ville de Longueuil dans son programme triennal d’immobilisations sur la piste cyclable riveraine. »

Cette affluence, soutient le comité, accroît les risques d’accidents et décourage certains usagers d’y accéder.

Le comité rappelle d’ailleurs l’accident survenu en juin 2020 sur la piste multifonctionnelle et impliquant une jeune fille de 13 ans qui avait été gravement blessée.

Difficile cohabitation

Malgré la recommandation de limite de vitesse pour les cyclistes à 20 km/h sur la piste multifonctionnelle, et la sensibilisation effectuée auprès des usagers au partage respectueux de l’espace, les problèmes de sécurité et d’accessibilité à la piste perdurent, mentionne le comité.

Elle n’est pas limitée au Vieux-Boucherville en raison notamment de l’absence de trottoirs continus et de la vitesse utilisée par les cyclistes, les ATPM et les véhicules sur la route, explique-t-il.

Transport actif

Le comité mentionne que des études démontrent que l’accès à des voies cyclables sécuritaires favorise l’augmentation de l’utilisation des modes de transport actif et a un impact positif sur l’environnement et la santé des citoyens.

Il est d’avis que de séparer les vélos, les piétons et les voitures offrent « des avantages pour la société au complet, notamment en protégeant les plus vulnérables tels que les enfants et les personnes âgées. »

Il précise que le projet pilote réalisé par la Ville de Boucherville en 2020 sur la piétonisation d’un tronçon du boulevard Marie-Victorin, dans le secteur du village, avait été apprécié par les citoyens, et que de modifier la configuration des voies du boulevard serait cohérent, notamment, avec le Plan d’action pour la réduction des émissions de GES de la Ville.

À l’étude

La recommandation adoptée le 13 février par les membres du Comité du Vieux-Boucherville et de ses abords propose que l’étude soit réalisée par étapes, entre autres, par la mise en place de projets pilotes menés en périodes estivales ou durant les fins de semaines.

Elle a été présentée aux élus municipaux qui l’ont transmise pour étude à la Commission de la circulation et du transport de Boucherville, a indiqué au journal le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve, reconnaissant du même souffle qu’elle comportait de nombreux impacts.