Il veut faire Sax on the beach

Jouer du saxophone sur le bord du fleuve, c’est assez séduisant. En faisant du patin à roues alignées sur la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin, c’est assez original. Vous avez peut-être déjà vu et entendu le Bouchervillois Michaël Leduc jazzé avec son instrument. Le musicien souhaite maintenant produire un album intitulé <@Ri>Sax on the beach<@$p> et il sollicite l’aide de ses <@Ri>fans<@$p>.

Michaël a en effet récemment lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche pour l’aider à réaliser son rêve. Il espère amasser 5 000 $

«Cet album promet de fusionner des sonorités de saxophone, de piano et d’électro-pop pour créer une expérience musicale unique et inoubliable», décrit le musicien connu sous le nom de scène Mik Ironik.

«Composé de 7 pistes, cet album réinventera certaines de mes compositions anciennes pour les sublimer à travers des harmonies modernes», précise celui qui est également auteur-compositeur et multi-instrumentiste.

«L’inspiration derrière mon projet d’album (EP) est né de mon désir profond de créer une musique qui parle à un large public, multiculturel et diversifié. La fusion de l’EDM, du jazz, de la house et d’éléments latins offre une occasion unique d’apporter fraîcheur et une nouveauté à la scène musicale contemporaine.

Il s’inspire également de succès indéniables tels que Epic Sax Guy, de Sergey Stepanov, Calabria, de Rune Reilly Kölsch et Mr. Saxobeat d’Alexandra Stan.